galaxy s21 5g الجديد ومقارنة سلسة هواتف أخري جديدة التي تم صدورها

galaxy s21 5g وسلسة من الهاتف الجديد التي تم صدورها من الشركة المصنعة والتي أعلنت عنها رسمياً في الأسواق العالمية وبعد طرحها لسلسلة الهواتف التي تعمل علي شبكات الجيل الخامس ومن ضمن هذه السلسة من الهواتف samsung s21 ultra 5g والمقارنة بينهما من حيث تقنية الهاتفين وسعة التخزين لهما والإمكانيات الداخلية للهواتف والشكل الخارجي وأيضاً الفئة الثالثة من إصدارات الهواتف هاتف galaxy s21 plus 5g سوف يتم طرح كافة المعلومات المتعلقة بهما حتي يتم التقييم من عاشقي هذه الفئات وما يناسبهم من هذه السلسلة الجديدة كما سوف نتعرف علي سعر سامسونج s21 سواء بعملة الدولار الأمريكي أو بالعملة المحلية داخل المملكة العربية السعودية .

galaxy s21 5g الجديد من ضمن ثلاثة هواتف من نفس نوعية السلسلة التي طرحت من الشركة :-

تم الإعلان من شركة سامسونج منذ ساعات عن السلسلة الجديدة من فئة الهاتف والتي تم طرحها داخل الأسواق العالمية وهي فئات هواتف سامسونج جالكسي أس 21 وتشمل السلسلة الجديدة ثلاثة فئات التي تشتمل علي النسخة العادية والنسخة الثانية بلس بالحجم الأكبر والنسخة الثالثة هي ألترا وهي الأقوى في النوعية وتم توفير تقنية النانو 5 وشاشات بالهواتف قالت عنهما الشركة بأنهما الأفضل وأيضا الأكثر بشكل مميز في الوضوح في سلسلة الهواتف الذكية كما تعمل جميعها بنظام أند رويد .

samsung s21 ultra 5g وما هي أهم الصفات التي تميز الهاتف الجديد :-

يأتي هذا الهاتف من فئاته الثلاثة وهو الأقوي مع أحتوائة علي شاشة بمقاس 6.8 بوصة ومن أطرافها منحنية ومكونة من نوع dynamic amoled 2x وذات الدقة بتقنية qhd والتي تتميز بها بكثافة خاصة بالبكسلات في حجم البوصة التي تصل إلي 515 كما تتميز الشاشة بالسطوع بحجم 1600 وحدة والمعدل الخاص بالتحديث 120 هرتز مع الدعم الخاص بتقنية HDR 10 كما تحتوي علي المستشعر للبصمة أسفل الشاشة والزجاج الخاص بالحماية التي يطلق عليها غوريلا كما يجلب هذا المعالج للهاتف معالج بتقنية النانو 5 والذي يتمثل في EXYONS 2100 بالمنطقة كما يحتوي الهاتف علي الذاكرة الخاصة “RAM” المميزة LDDRS وسعة تخزينها 12GB والذي يتكون من نوع UFS 3.1 .

المميزات الأخري التي يتكون منها الهاتف الجديد من سامسونج :-

يتمتع هذا الهاتف الجديد بوجود النظام بداخله الذي يحتوي علي نظام الكاميرا الخماسي وتشمل أربعة عدسات بالدقة التي تصل إلي 108 ميجا بكسل وتتميز بأنها واسعة بالدقة التي تصل إلي 12 ميجا بكسل وتقريبها بالدقة تصل إلي 10 ميجا بكسل وعدسة التقريب الاخري بنفس ذات الدقة وبجانبه المستشعر بتقنية إذدواجية البكسل كما تتميز الكاميرا بقدرتها علي التقريب البصري التي تصل إلي تقريب عشرة مرات والتقريب الرقمي الخاص بها يصل إلي مئة مرة كما تتميز الكاميرا بقدرتها علي أنها تصور بدقة تصل إلي 8K بالمعدل الذي يصل عدد أطاراته إلي 240 أطار في الثانية الواحدة كما يوجد في الجهة الاخري الكاميرا الأمامية بدقتها 40 ميجا بكسل

سامسونج جالكسي اس 21 وبطاريته التي يدعمها الهاتف :-

يدعم الهاتف الجديد من سامسونج بطاريته التي يصل حجمها إلي حسب القدرة لها 500 مللي أمبير في الساعة الواحدة كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة تصل إلي 25 واط كما تدعم خاصية الشحن اللاسلكي التي تصل قوته إلي 15 واط والشحن العكسي بقوة 4.5 واط في الساعة الواحدة .

يدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس لتقنيات الاتصال المعروفة باسم 5G . يحتوي الهاتف من الداخل علي مكانين مخصصين لشريحتين أتصال . يحتوي الهاتف علي الشريحة الالكترونية بالخاصية المدمجة . يحتوي علي القلم الخاص به وأول مرة يأتي مع سلسلة S . تم وضع الخاصية التي تتعلق بالأمان وهي خاصية التعرف علي وجه المستخدم . تم وضع تقنية البلوتوث في محتويات الهاتف الجديد بتقنية 5.1 ويحتوي علي تقنية GPS المزدوج مع تقنية NFC . يحتوي الهاتف مع سماعتين بخاصية ستيريو بوضع تقني جديد هو DEX اللاسلكي . يدعم الهاتف تقنية UWB الخاصية المقاومة للماء بالمعيار التقني IP68 .

samsung galaxy ومزايا أخري للهاتف الجديد :-سعر سامسونج s21 بالسعر العالمي بالعملة الأمريكية ومقارنته بالسعر داخل المملكة العربية السعودية :-

تم طرح سعر الهاتف الجديد كسعر مبدئي والذي يمكن أن يتفاوت سعره حسب التسعيرة التي تفرضها كل دولة والتي تتوقف علي قوة عملتها أو ما هي الأسعار التي تفرضها الموانئ الجمركية داخل كل دولة فتم تحديد سعر الهاتف ليبدأ من ألف ومائتان دولار أمريكي ويعادل هذا السعر داخل المملكة العربية السعودية خمسة الآف ومائة تسعة وتسعون ريال سعودي .

galaxy s21 plus 5g وما يحتويه الهاتف الثاني الجديد من سلسلة الهواتف المصدرة :-

يتميز الهاتف الثاني الجديد سامسونج جالكسي اس 21 بلس بشاشته التي يصل حجمها إلي 6.7 بوصة بشكل مسطح عكس النسخة التي سبقته وتأتي هذه المرة من نوع DYNAMIC AMOLED 2X ولكنها هذه المرة بالدقة بتقنية FHD مع كثافة البكسلات التي تصل إلي 394 بكسل والسطوع بحجم 1300 وحدة كما أن الشاشة تدعم التحديث 120 هرتز وتقنية الشاشة HDR10 وتم إضافة البصمة في أسف الشاشة والزجاج الخاص بالحماية من نوع غوريلا 7 من فوق الشاشة .

تم إضافة الكاميرا للهاتف بالنظام الثلاثي وذات قدرات تصوير للفيديوهات التي تصل إلي دقة بحجم 8K ومعدل إطاراتها تصل إلي 240 إطار في الثانية الواحدة .

العدسة الرئيسية للكاميرا تصل قوة البكسلات بها إلي 12 ميجا بكسل لهذه الكاميرا وبوسع للكاميرا بحجم 12 ميجا بكسل .

الكاميرا تحتوي علي حجم التقريب بحجم 64 ميجا بكسل كما تدعم خاصية البكسل المزدوج وقدرة التقريب لديها تصل إلي حتي ثلاثة مرات بتقنية هجين .

تحتوي الكاميرا أيضاً علي حجم التقريب الرقمي بقدرة تصل إلي ثلاثون مرة بينما الكاميرا الأمامية يتواجد دقة 10 ميجا بكسل .

مثلما كان الحال مع الهاتف السابق الأكبر لهذه الفئة يتميز الهاتف بخاصية موجوده به وهي معالج بالتقنية المعروفة 5 نانو . يأتي المعالج الخاص بالهاتف بخاصية 5 نانو بحجم يصل إلي 2100 EXYNOS في المنطقة الخاصة بنا . يصاحب الهاتف الجديد الذاكرة الخاصة “RAM” بتقنية LPDDRS وسعتها تصل إلي 8 جيجا بايت . يأتي الهاتف الجديد بسعة التخزين الداخلية التي يصل حجمها إلي 256 جيجا بايت وهي من النوع UFS3.1 .

تتميز الكاميرا بانها ثلاثية بحجم دقة لها تصل إلي 12 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية وللكاميرا الواسعة 12 ميجا بكسل .

تحتوي الكاميرا علي حجم 64 ميجا بكسل لخاصية التقريب للتصوير كما كان الحال مع النسخة السابقة .

يوفر الهاتف خاصية التقريب الرقمي يصل إلي ثلاثون مرة تقريب .

تتميز الكاميرا الخاصة بالهاتف بدعمها لتصوير الفيديوهات يصل إلي 8K ومعدل إطاراتها 240 إطار في الثانية الواحدة .

علي الجانب الآخر للهاتف تتواجد كاميرا في الجهة الأمامية بدقة تصل إلي 10 ميجا بكسل .

كاميرا الهاتف samsung s21 بلس وما تتميز به الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد :-ما هي المميزات التي تميز الهاتف الجديد مقارنة مع شقيقه الأكبر السابق :-الصفات الأخري التي تم إضافتها علي الكاميرا الخاصة بالهاتف :-سامسونج s21 والمواصفات التي يتميز بها الهاتف الخاصة بالبطارية :-

تتميز البطارية الخاصة بالفئة الجديدة من سامسونج بأن البطارية قدرتها تصل إلي حجم أربعة الآف مللي أمبير في الساعة الواحدة وهي أيضاً تدعم الشحن بالشكل السريع والتي تصل قوته إلي حجم خمسة وعشرون واط وأيضاً تحتوي البطارية علي خاصية الشحن اللاسلكي بقوة تصل إلي خمسة عشر واط والشحن العكسي لها بقوة أربعة ونصف واط .

يدعم الهاتف الجديد الاتصال لشبكات الجيل الخامس 5G . يحتوي علي شريحتين للأتصال بدعم شبكات 5G . يحتوي الهاتف علي الشريحة بداخله وهي الشريحة المدمجة . يحتوي الهاتف علي التقنية الخاصة بتقنية التعرف علي وجه المستخدم . الهاتف به تقنية البلوتوث بتقنية بحجم 5.1 مع تقنية GPS المزدوجة . يحتوي أيضاً الهاتف علي خاصية تقنية NFC . الهاتف مشتمل علي سماعتين بتقنية ستيريو ووضع خاص بهما وهو DEX اللاسلكي . يدعم الهاتف التقنية الخاصة بتقنية UWB ومقاومة الماء بخاصية معيار IP68 .

المزايا الآخري التي يتميز بها هذا الهاتف الرائع الجديد من شركة سامسونج :-سعر سامسونج s21 والذي تم تحديده بناءً علي المواصفات التي يشتملها الهاتف :-

تم تحديد سعر الهاتف من سلسلة الهواتف الجديدة من شركة سامسونج والذي يبدأ سعره بالعملة الأمريكية ثمان مائة دولار أمريكي أما بالنسبة للسعر الخاص بالهاتف داخل المملكة العربية السعودية يبدأ السعر من ثلاثة الآف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي وقد يختلف سعر الهاتف حسب الألوان التي تم طرحها من الهاتف .

يتميز الهاتف جالاكسي أس 21 بلس بالتصميم الزجاجي الخاص به بينما يأتي الهاتق جالاكسي أس 21 بتصميم من مادة البلاستيك في جهته الخلفية . يدعم كلا الهاتفين الجديدين المعايير الخاصة بتقنية IP68 وهي التقنية المعروفة لمقاومة الماء وأيضاً الغبار . يأتي الأصدار الرئيسي الخاص بالهاتف أس 21 بلس ببطارية التي تصل قدرتها إلي أربعة الآف MAH بينما هاتف أس 21 بقدرة البطارية خاصته أربعة الآف وثمانمائة MAH وقدرة الشاحن له 25W بتقنية الشحن السريع .

galaxy s21 plus 5g ومقارنة بينه وبين هاتف samsung s21 :-

galaxy s21 5g والذي تم الأعلان عنه من ضمن سلسة هواتف ثلاثة جديدة من الشركة المصنعه العالمية سامسونج والتي تتميز بمواصفات وتقنية عالية جديدة كما تم إضافة مميزات أخري في الهواتف الجديدة لم تكن موجودة في إجيال سابقة لنفس فئات الهواتف كما تم طرح الهواتف الجديدة بألوان عديدة حتي يتثني للمستخدم إختيار ما يناسبه من ألوان وكذا سعات التخزين الداخلية .