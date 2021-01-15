الإعلان عن الأدعية المستجابة التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة أثناء الريح والعواصف والمطر

في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات عن الأدعية الخاصة بوقت الرياح والعواصف، وهذا بسبب الأرصاد الجوية المتقلبة، وتوقع ازدياد نشاط الرياح، وسقوط الأمطار الغزيرة في الأيام القادمة، حيث أن يتصدر الرياح والعواصف، حيث أن هذه الأدعية قائمة حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب الأرصاد الجوية المتقلبة في الفترة الحالية، دعاء الرياح والعواصف في هذه الفترة الحالية، وهذه الأدعية المستجابة ووردت في السنة النبوية الشريفة، دعت الحاجة الملحة لها في هذا الوقت الحالي، وهذا أمر ضروري في ظل الظروف والتقلبات الجوية، وسوء أحوال الطقس، والأحوال الجوية، وتضرر العديد من المناطق، بعد ما ضربت البلاد موجة قوية من الأمطار، ومن الجدير بالذكر كما حثنا رسول الله ” صلى الله عليه وسلم” على هذه الأجواء إلى الله في مثل هذه الفترة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك أن النجاة من هذه الكوارث والأحداث المتغيرة والمستجدة يتمثل في دعاء الرياح والعواصف الشديدة، ويوجد العديد من الأدعية المستجابة للرياح والمطر أيضاََ، حيث أن الدعاء يرفع القضاء، وجميع المواطنين بأمس الحاجة للدعاء في أوقات الرياح والعواصف.

دعاء الرياح والعواصف :

قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” أنه لما كان يرى ريحاََ شديدة، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.

ومن الجدير بالذكر أن النبي “صلى الله عليه وسلم” إذا عصفت الريح قال ” اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، اللهم أعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”.

بالإضافة إلى ذلك أن أوصى رسول الله بثلاثة أمور، عدم سبها، وسؤال الله خيرها، والاستعاذة بالله تعالى من شرها يا أرحم الراحمين.

دعاء الرعد :

كان النبي “صلى الله عليه وسلم ” يدعو عند سماع صوت الرعد قائلاََ : ” سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”، وقول آخر ” إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض”.

اللهم صيبا نافعاً. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثاً، مغيياََ، مريئاََ، نافعاً، غير ضار آمين يارب العالمين.

دعاء المطر:

ويوجد العديد من الأدعية المستجابة للرياح والمطر، التي من المستحب دعاؤها، في حالة سقوط الأمطار بنية الاستجابة السريعة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأدعية المستجابة ووردت في السنة النبوية الشريفة، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني ببعض الأدعية المستجابة أثناء تساقط الأمطار، دعاء الريح والعواصف، دعاء الرعد أيضاََ.