أمريكا تصنف أنصار بيت المقدس وحركة حسم على قوائم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيانٍ نشرته على موقعها الرسمى، أنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش فى مصر ضمن قوائم الإرهاب، إضافةً حركة "حسم".

وشمل التصنيف أيضاً شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذى يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو يتواجد فى تركيا حالياً، وقيادى آخر فى الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضاً.