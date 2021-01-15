ترامب: عدد القوات الأمريكية في سوريا والعراق هو الأدنى منذ سنوات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا والعراق هو الأدنى منذ سنوات.

جاء هذا في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، حول بعض إنجازات ترامب العسكرية.

وقال ترمب في البيان إن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان هو الأدنى منذ 19 عاما، مؤكدا التزامه بإنهاء الحروب الطويلة.

وكانت إدارة ترامب وقّعت في 29 فبراير الماضي اتفاقا تاريخيا مع حركة "طالبان" نص على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول.

وفي سبتمبر كان عدد القوات الأمريكية في أفغانستان يبلغ 8600 جندي، لكنّ البنتاغون أشار يومها إلى أنّه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة.

وفي البيان ذاته أضاف ترامب قائلا: "لقد كان شرف كبير لي أن أعيد بناء جيشنا وأدعم رجالنا ونساءنا العسكريين الشجعان".

وذكر أنه جرى استثمار 2.5 تريليون دولار تشمل معدات جديدة كلها مصنوعة في الولايات المتحدة.