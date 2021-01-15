بايدن يعلن عن خطة تحفيز بـ1.9 تريليون دولار لمكافحة كورونا

قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيكشف عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد وتسريع جهود التصدي لجائحة كورونا.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية العام الماضي، بالتعامل مع الجائحة بجدية أكبر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى تحويل هذا التعهد إلى واقع بضخ الموارد في جهود التصدي للفيروس والتعافي الاقتصادي.
وتشمل الحزمة 415 مليار دولار لدعم مواجهة الفيروس وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19، وحوالي تريليون دولار في شكل إعانات مباشرة للأسر، و440 مليار دولار تقريبا للشركات الصغيرة والمجتمعات الأكثر تضررا بالجائحة.
وأضاف المسؤولون أن شيكات تحفيز ستصدر بقيمة 1400 دولار أي أكثر من شيكات بقيمة 600 دولار تضمنها آخر تشريع في الكونجرس بخصوص التحفيز.
وسيعلن بايدن الأمر في كلمة يلقيها في وقت لاحق يوم الخميس.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، إن الكونجرس سيعمل فورا على إقرار حزمة التحفيز التي سيعلن عنها بايدن.
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