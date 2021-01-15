تمويل سلفة بقيمة 5000 ريال بفترة سداد طويلة وشروط مريحة لجميع الفئات

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية للموطنين السعودين، حيث تقدم المنصة خدمات بنكية وتمويلية تخدم كثير من المواطنين، حيث تعتبر منصة سلفة من أشهر وأفضل المنصات التي تقدم تمويلات شخصية بطريقة سداد الأقساط ميسرة ومجدولة، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي تمويل منصة سلفة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية، والشروط كالتالي.

هناك الكثير من المواطنين السعودين يتساءلون عن إمكانية الحصول علي تمويل سلفة، وما الطريقة للحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل، ولذلك فقد نشر الإداريين لمنصة سلفة عبر الموقع الرسمي لها عن إمكانية وخطوات الحصول علي تمويل سلفة الجديد وبطريقة فورية الحصول علي التمويل وإرسال الأموال الي حساب البنكي الخاص بك.

يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة سعودي الجنسية. يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة الالكترونية لا يقل عن 18 عاماً. يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل سلفة قضي مدة خدمة عمل لا تقل عن ستة أشهر. يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي للحصول علي التمويل.

شروط التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعوديةمزايا تمويل منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية

يقدم تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية سريعة تتم في خلال دقائق قليلة إذا توافرت الشروط والأحكام، وتقدم المنصة تسهيلات ميسرة في سداد الأقساط، وهامش ربح تنافسي، وتعتبر منصة سلفة من أشهر وأفضل المنصات والشركات في المملكة حيث أنها تابعة لمؤسسة النقد الدولي، ويتميز تمويل سلفة بأنه خاضع للشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نقدم لكم مزايا تمويل منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل منصة سلفة بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع يتم في خلال دقائق قليلة إذا توافرت كل الشروط والأحكام من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

تقدم المنصة تسهيلات في السداد علي فترات مجدولة.

منصة سلفة تقدم تمويلات فورية بهامش ربح تنافسي.

تتم الموافقة فورية إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة ويتم إيداعها فوري في حساب العميل.

الرابط الرسمي لمنصة سلفة وكيفية التقديم علي التمويل