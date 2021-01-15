ألمانيا : لا يمكن لوادى السيليكون احتكار البت فى قضايا حرية التعبير

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، على ضرورة وجود قواعد واضحة فى مجال حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه لا يمكن لمدراء الشركات الكبرى احتكار القرارات ذات الشأن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكتب ماس على "تويتر" أن "العنف فى واشنطن يدل على أننا لا نستطيع أن نترك للإداريين فى وادى السيليكون وحدهم أن يقرروا كيف لنا أن نمنع إشعال الكراهية على الإنترنت وكيف نحدد الخط الفاصل بين ذلك وحرية التعبير". يذكر أن الجدل فى الأوساط الاجتماعية حول العالم اندلع بعد قرار مواقع التواصل الاجتماعى الرائدة حجب صفحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول بواشنطن فى 6 يناير. وفيما قررت "فيسبوك" و"انستجرام" تعليق صفحة ترامب، حجب موقع "تويتر" حسابه نهائيا.

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