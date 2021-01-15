اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا لإعادة 1500 مهاجر

دعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ اتفاقية الهجرة لعام 2016 وضمان استعادة تركيا زهاء 1500 شخص رفضت أثينا طلبات لجوئهم.
وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي إن "حكومته قدمت طلبا إلى المفوضية الأوروبية ووكالة فرونتكس للحدود، من أجل العودة الفورية لحوالي 1500 من مواطني دول ثالثة لا تحق لهم الحماية الدولية".
وأضاف: "تحتاج أوروبا إلى آلية مشتركة لمعالجة هذه المسألة في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وتنفيذ الآلية القانونية والتشغيلية اللازمة لتحقيق العودة".
وتابع: "139 حالة فقط تمت إعادتها في عام 2020، قبل أن توقف تركيا العملية في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي تخصيص ستة مليارات يورو تعهد بها في 2016 إلى تركيا لمشاريع اجتماعية محددة لمساعدة اللاجئين، مشيرا إلى أنه "لن يتم دفعها مباشرة إلى الحكومة التركية".
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