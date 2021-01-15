انهيار النظام الصحى بمدينة ماناوس بالبرازيل فى مواجهة كورونا

وقال بازويليو أثناء حديثه عبر الإنترنت مع الرئيس جايير بولسونارو، إن "مستشفيات المدينة تفتقر إلى الأطقم الطبية مع تزايد الوفيات مرة أخرى".
وأضاف: "ناشدت ولاية الأمازون الولايات المتحدة إرسال طائرة نقل عسكرية مزودة بأسطوانات الأوكسجين بسبب النقص الواضح فى كمياته لدى مستشفيات الولاية".
وأعلنت البرازيل عن تسجيل أكثر من 8 ملايين و270 ألف إصابة بكورونا لتحتل المركز الثالث عالميا بالإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والمركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات حيث سجلت أكثر من 206 آلاف وفاة.
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