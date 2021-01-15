إندونيسيا.. 3 قتلى و24 جريحا في زلزال عنيف بجزيرة سولاوسي

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون بعد أن ضربت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة جزيرة سولاوسي الإندونيسية، حسب وكالة مواجهة آثار الكوارث الإندونيسية.
وكان مركز الهزة على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وقالت الوكالة إن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان بعد الهزة وأن فندقا ومكتب الحاكم لحقت بهما أضرار جسيمة.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد ذكر يوم الخميس أن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة وقعت في مياه جزيرة سولاوسي الإندونيسية.
وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.
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