قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يجب توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين في أسرع وقت.
وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي طرح فيه خطة اقتصادية لمجابهة الجائحة: "يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لإعادة فتح المدارس على وجه السرعة".
وتابع: "سنقدم 2000 دولار كشيكات تحفيزية لمساعدة الملايين والتخفيف من الأزمة"، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات التي أقُرت مسبقا أساسية ولكنها كانت مجرد بداية.
واستطرد قائلًا: "أشكر الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين على تمرير حزمة المساعدات".
وقال بايدن إن "خطتنا للإنقاذ تتضمن توفير أموال مباشرة للأمريكيين ومبلغ 600 دولار الذي تلقوه ليس كافيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.