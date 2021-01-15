بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح كورونا قريبا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن إدارته ستوزع 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من توليه الرئاسة.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي طرح فيه خطة اقتصادية لمجابهة الجائحة: "يجب توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين في أسرع وقت".

وتابع: " سنقدم مساعدات بألفي دولار للحد من آثار أزمات الغذاء والسكن الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".

واستطرد قائلًا: "في الوقت الذي نعمل فيه لتقديم الطعام للأمريكيين يجب أن نعمل أيضا على مساعدتهم للاحتفاظ بسكنهم".