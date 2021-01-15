بايدن يتعهد بتقديم لقاح كورونا لـ100 مليون أمريكى ورفع الحد الأدنى للأجور

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى كلمة من مقر إقامته فى ويلمنغتون بيدلاوير إن على الأمريكيين مواجهة الأزمة متحدين متعهداً بتقديم لقاح فيروس كورونا لمئة مليون أمريكى خلال أول مائة يوم لإدارته فى البيت الأبيض.

وأضاف بايدن أن خطة مواجهة فيروس كورونا تشمل العمل على رفع الحد الأدنى للأجور فى الولايات المتحدة إلى 15 دولاراً فى الساعة، إضافة إلى حزمة مساعدات أخرى تشمل دفعات نقدية وإعانات بطالة وسكن وغذاء.

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة ستدخل فصلا جديداً يوم الأربعاء المقبل، موعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، مؤكداً أن خطته لمواجهة الأزمة تعزز قوة اقتصاد الولايات المتحدة أمام منافسيه عالميا.

وأشار بايدن إلى أنه سيقدم الجمعة خطة إدارته المتعلقة بتحقيق التعافى عبر توضيح عمليات توزيع اللقاح وتقديمه للأميركيين.