جدة - نرمين السيد - وكان مركز الهزة على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقى من مدينة ماجينى وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وقالت الوكالة إن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان بعد الهزة وأن فندقا ومكتب الحاكم لحقت بهما أضرار جسيمة.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى (EMSC) قد ذكر يوم الخميس أن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة وقعت فى مياه جزيرة سولاوسى الإندونيسية.
وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 قتلى و24 جريحا بهزة أرضية فى جزيرة سولاوسى بإندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.