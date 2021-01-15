3 قتلى و24 جريحا بهزة أرضية فى جزيرة سولاوسى بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وكان مركز الهزة على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقى من مدينة ماجينى وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة إن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان بعد الهزة وأن فندقا ومكتب الحاكم لحقت بهما أضرار جسيمة.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى (EMSC) قد ذكر يوم الخميس أن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة وقعت فى مياه جزيرة سولاوسى الإندونيسية.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.