البرازيل تسجل 1131 وفاة و67758 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الخميس أنها سجلت 67758 إصابة و1131 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و324294 ووصل عدد الوفيات إلى 207095 حسب بيانات وزارة الصحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.