أمريكا تعلن تطعيم مليون شخص بلقاح كورونا فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فى الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال حاكم تكساس - فى بيان - إن "الإنجاز يأتى بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالى لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمى اللقاحات فى الولاية فى 14 ديسمبر".