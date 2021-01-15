أقوى سلاح فى العالم .. كوريا الشمالية تعرض صاروخا يطلق من الغواصات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان لها إنه تم عرض "أقوى سلاح فى العالم وهو صواريخ بالستية استراتيجية تطلق من الغواصات"، مضيفة أنها تشكل "دليلا على قوة الجيش الثورى" لكوريا الشمالية.
وجرى العرض العسكرى بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
يذكر أن المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية استمر 8 أيام، وهو الأول للحزب منذ عام 2016.
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