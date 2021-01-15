بسبب بايدن.. ترامب يوسع القيادة العسكرية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توسيع القيادة العسكرية في المنطقة العربية لتشمل إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب يهدف للتأثير على أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن العسكرية.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على سياسة واشنطن العسكرية التي تشمل كل من إسرائيل والدول العربية، وذلك لأول مرة منذ عشرات السنوات.
وكانت القيادة العسكرية الأمريكية القديمة قد وضعت بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء واشنطن من الدول العربية.
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