منصة مدرستي التحديث الجديد منصتى المدرسيه الفصل الدراسي الثاني 1442

منصة مدرستي التحديث الجديد جاء بالتزامن مع بداية الفصل الثاني 1442 هـ في المملكة العربية السُّعُودية؛ حيث إن منصتى المدرسيه هي التي قد شهدت ولا تزال انطلاق العام الدراسي الجاري واستئناف العملية التعليمية بنظام الدراسة عن بعد، حيث قد حرصت وزارة التعليم السُّعُودية عدم تأجيل الدراسة حرصًا على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة آمنة لاستئناف العملية التعليمية أيضًا وتمثل ذلك في المدرسة الافتراضية المسماة باسم منصتي المدرسية.

منصتى المدرسيه

إن منصتى المدرسيه هي عبارة عن بوابة إلكترونية ومنصة تعليمية أون لاين تُحاكي المدرسة الواقعية إلى حد بعيد فيما يخص جميع الأنشطة المدرسية سواء الدخول إلى فصول لمتابعة الشرح مع المعلم أو الحصول على المناهج الدراسية وعلى الواجبات وحلها فضلًا عن إمكانية قيام المعلمين بإعداد الاختبارات عبر المنصة وقدرة الطلاب أيضًا على حل الواجب عبر منصة مدرستي ورفعه على المنصة وأداء الاختبارات أون لاين من خلال المنصة، ولكن الاختلاف الجوهري والأوحد بين منصة مدرستي الافتراضية والمدارس الواقعية هي أنها افتراضية بالكامل أون لاين لا يكون بها حضور جسدي حقيقي كالمدارس العادية.

خدمات منصة مدرستي التحديث الجديد 1442 الفصل الدراسي الثاني

بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السُّعُودية والذي سوف يتم يبدأ أيًَا عبر منصة مدرستي كما هو الحال في الفصل الدراسي الأول، أعلنت وزارة التعليم عن مجموعة من الخِدْمَات الإضافية الحديثة المتاحة للمعلمين عبر المنصة، وهي:

يُمكن للمعلم القيام بجدولة الحصص الافتراضية، وذلك بعد أن ينتهي قائد المدرسة التابع إليها المعلم من ضبط وإعداد الجدول المدرسي.

يُمكن للمعلم جدولة الدروس، ولكن بحد أقصى جدولة دروس أسبوع دراسي واحد فقط.

يُمكن للمعلمين الآن أيضًا اختيار وتحديد الإثراءات في كل درس لكي تظهر للطالب.

رابط منصتى المدرسيه بعد التحديث 1442

حتى يستأنف الطلاب والمعلمين النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، لا بُد من تسجيل الدخول بالحساب الخاص بكل منهم عبر الخطوات التالية:

الدراسة عن بعد الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم السُّعُودية في بيان منفصل عن استئناف الفصل الدراسي الثاني في يناير 2021م الموافق جُمادى الآخر من عام 1442 وذلك بنظام الدراسة أون لاين وفق مجموعة من الشروط والقرارات، وهي: