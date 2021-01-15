بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارتي

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أحمد جودة - القاهرة - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بتوزيع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد قال بايدن، إن بلاده ستوزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارته.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.