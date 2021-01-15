موقع نور لحركة المعلمين الداخلية والخارجية، من خلال موقع نظام نور يمكن تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عام 1442 وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل وزارة التعليم السعودي والموقع مناسب لكل معلم او معلمة ترغب في تقريب المسافات بين محل الإقامة والسكن، ومن أجل هذا مازالت أعداد كبيرة تسجل عملية الدخول إلى موقع نظام نور من أجل معرفة نتيجة حركة النقل للمعلمين 1442 عند ظهورها.

جميع المعلمين والمعلمات يمكنهم تسجيل الدخول الي موقع نظام نور من أجل معرفة نتيجة حركة النقل عام 1441 وذلك عن طريق الخطوات التالية.

تسجيل الدخول لموقع نور.

اختيار الصفحة الشخصية للمعلم.

يتم الضغط على شؤون العاملين.

الضغط على كلمة نقل.

إدخال رقم البطاقة الخاصة بالمعلم.

سوف يتم فتح باب التسجيل وأيضًا إعلان نتائج حركة النقل في السعودية بعد عمل استيفاء لكافة الطلبات المقدمة والمملكة العربية السعودية تسعى ومن أجل تحقيق حركة النقل خاصة لمن تنطبق عليه الشروط.

موقع نظام نور تم انشائه من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خاص بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالتعليم بصورة إلكترونيا للطلاب والمعلمين بالإضافة إلى قائدي المدارس وأولياء الأمور والتطبيق يسهل الامور التعليمية من أجل الحفاظ على الوقت لدي الطلاب ومساعدتهم في تحصيل كافة الدروس

لكي يتمكن اي فرد تابع للمنظومة التعليمية من تسجيل الدخول الي موقع نظام نور عليه اتباع عدة خطوات مسبطة لاتمام عمليه التسجيل بنجاح وتلك الخطوات هي:

الدخول إلى الموقع الرئيسي لنظام نور التعليمي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصه به.

إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

قم بالضغط على مربع تسجيل الدخول.

سوف تدخل الي الموقع نظام نور لتجد الكثير من الخدمات التي يقدمها الموقع.

من خلال المقال ذكرنا موقع نظام نور ومعرفة حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين بالإضافة إلى طريقة تسجيل الدخول من أجل الاستفادة من الموقع وما يقدمه من خدمات