"تكساس" أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت أمس /الخميس/ أن تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال حاكم تكساس - في بيان - إن "الإنجاز يأتي بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالي لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمي اللقاحات في الولاية في 14 ديسمبر".