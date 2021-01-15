أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت أمس /الخميس/ أن تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقال حاكم تكساس - في بيان - إن "الإنجاز يأتي بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالي لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمي اللقاحات في الولاية في 14 ديسمبر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تكساس" أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.