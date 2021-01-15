طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 وكيفية سدادها عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي من الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من المصريين، واليوم الجمعة الموافق 15 يناير هو موعد بداية استحقاق قيمة فاتورة يناير 2021، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقعنا “ثقفني”، طريقة الاستعلام وكيفية سداد قيمتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، مع عرض طرق أخري أتاحتها الشركة للسداد تخفيفاً على المواطنين، نظراً للوضع الحالي من تفشي فيروس كورونا ومنعاً للتكدس والتزاحم، تنفيذاً لقرارات الحكومة في التخفيف والتباعد الاجتماعي كأحد وسائل الوقاية من العدوي بفيروس كوفيد 19.

السداد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.

أو من خلال منافذ الشركة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية

عن طريق خدمة فوري المنتشرة بمختلف مناطق الجمهورية.

من خلال ماكينات “ATM” البنك الأهلي أو بنك CIB.

عبر خدمة فودافون كاش.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 طُرق سداد قيمة الفاتورة للتليفون الأرضيالمواعيد المخصصة لدفع الفاتورة وفترة السماح

يبدأ موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021، اليوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر مدة السداد لقيمتها مدة شهر حتي 14/2/2021، ثم يتم تحويل الخط إلي خدمة الاستقبال فقط لمدة شهر تنتهي في 14/3/2021، وفي يوم 15 مارس 2021 يتم رفع الخط من الخدمة مؤقتاً مع فرض غرامة تأخير لعدم السداد في المواعيد الرسمية، مع العلم بأن الفاتورة يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أي ربع سنوية، على أنه يتم التعرف على القيمة الإجمالية لها في حالة دفعها بالطريق الإلكتروني، وإذا رغب المواطن معرفة تفاصيل الفاتورة يجب الذهاب لمنافذ الشركة المصرية للاتصالات واستخراج بيان تفصيلي بالمكالمات والخدمات المشترك فيها صاحب الخط.