مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021والقنوات الناقلة

تعد جمهورية مصر العربية هي الدولة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2021 ويعتبر هذا الحدث هو الحدث الأهم في هذا التوقيت وتم الترتيب والإعداد له تحت إجراءات وقائية صارمة نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا ويقام المونديال في الفترة من 13 وحتي 31 من شهر يناير الجاري ويطمح المنتخب المصري لحصد هذه البطولة وتم تجهيز الصالات الخاصة بالمباريات في وقت قياسي وبتقنية عالية.

صالة استاد القاهرة وتعتبر من أكبر صالات المونديال من حيث السعة الجماهيرية حيث تتسع حوالي أربعة عشر ألف متفرج ومن المقرر استضافتها لحفل الافتتاح وكذلك الختام وتقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة

صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتبعد عن العاصمة المصرية حوالي ستون كيلو متر وتتسع لسبعة ألاف متفرج

صالة برج العرب تقع داخل عروس البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي مائتي كيلو متر عن القاهرة وتتسع لأربعة ألاف وخمس مائة متفرج

الصالات التي سوف تجري المباريات فيها

صالة 6 أكتوبر الجديدة وتقع في مدينة 6 أكتوبر وتبعد حوالي ستة وثلاثون كيلو متر عن القاهرة وتتسع لخمسة ألاف ومائتي متفرج

أهم القنوات الناقلة للمباريات

تنقل المباريات جميعا عبر قمر النايل سات وقنوات ON Time Sport بالإضافة إلى القناة الجديدة ON Time Sport 3

نضغط على زر Menu من الريموت فتظهر لك نافذة نختار منها التركيب ونضغط على OK

تظهر لك نافذة أخرى نقف فيها علي كلمة إعدادات الهوائي ونضغط على OK

تظهر لك نافذة جديدة نقف فيها على كلمة نايل سات ونضغط على الزر الخاص برفع الصوت الذي ينقلك مباشرة إلي الجهة الأخري من النافذة وعند كلمة التردد قم بضغط OK

تظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع ترددات النيل سات قم بالضغط على الزر الأخضر الموجود في الريموت الذي سوف يقوم بنقلك مباشرة إلى الناحية المقابلة من النافذة وأمام كلمة التردد أضف التردد الخاص بالقناة الجديدة وهو 12303 واختار أمام القطبية أفقي ومعدل الترميز 27500 وننزل عند كلمة بحث التردد ونضغط OK

تظهر لك لوحة مكتوب فيها هل تريد بحث شبكة نقول لا وبعدها نضغط على القناة حتى يبدأ الريسيفر في البحث عن القناة.

كيفية إضافة القناة الجديدة ON Time Sport 3 من المنزل