مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021والقنوات الناقلة

تعد جمهورية مصر العربية هي الدولة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2021 ويعتبر هذا الحدث هو الحدث الأهم في هذا التوقيت وتم الترتيب والإعداد له تحت إجراءات وقائية صارمة نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا ويقام المونديال في الفترة من 13 وحتي 31 من شهر يناير الجاري ويطمح المنتخب المصري لحصد هذه البطولة وتم تجهيز الصالات الخاصة بالمباريات في وقت قياسي وبتقنية عالية.الصالات التي سوف تجري المباريات فيها
- صالة استاد القاهرة وتعتبر من أكبر صالات المونديال من حيث السعة الجماهيرية حيث تتسع حوالي أربعة عشر ألف متفرج ومن المقرر استضافتها لحفل الافتتاح وكذلك الختام وتقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة
- صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتبعد عن العاصمة المصرية حوالي ستون كيلو متر وتتسع لسبعة ألاف متفرج
- صالة برج العرب تقع داخل عروس البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي مائتي كيلو متر عن القاهرة وتتسع لأربعة ألاف وخمس مائة متفرج
صالة 6 أكتوبر الجديدة وتقع في مدينة 6 أكتوبر وتبعد حوالي ستة وثلاثون كيلو متر عن القاهرة وتتسع لخمسة ألاف ومائتي متفرجأهم القنوات الناقلة للمباريات
تنقل المباريات جميعا عبر قمر النايل سات وقنوات ON Time Sport بالإضافة إلى القناة الجديدة ON Time Sport 3كيفية إضافة القناة الجديدة ON Time Sport 3 من المنزل
- نضغط على زر Menu من الريموت فتظهر لك نافذة نختار منها التركيب ونضغط على OK
- تظهر لك نافذة أخرى نقف فيها علي كلمة إعدادات الهوائي ونضغط على OK
- تظهر لك نافذة جديدة نقف فيها على كلمة نايل سات ونضغط على الزر الخاص برفع الصوت الذي ينقلك مباشرة إلي الجهة الأخري من النافذة وعند كلمة التردد قم بضغط OK
- تظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع ترددات النيل سات قم بالضغط على الزر الأخضر الموجود في الريموت الذي سوف يقوم بنقلك مباشرة إلى الناحية المقابلة من النافذة وأمام كلمة التردد أضف التردد الخاص بالقناة الجديدة وهو 12303 واختار أمام القطبية أفقي ومعدل الترميز 27500 وننزل عند كلمة بحث التردد ونضغط OK
- تظهر لك لوحة مكتوب فيها هل تريد بحث شبكة نقول لا وبعدها نضغط على القناة حتى يبدأ الريسيفر في البحث عن القناة.
الوسوم
تعد جمهورية مصر العربية هي الدولة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2021 ويعتبر هذا الحدث هو الحدث الأهم في هذا التوقيت وتم الترتيب والإعداد له تحت إجراءات وقائية صارمة نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا ويقام المونديال في الفترة من 13 وحتي 31 من شهر يناير الجاري ويطمح المنتخب المصري لحصد هذه البطولة وتم تجهيز الصالات الخاصة بالمباريات في وقت قياسي وبتقنية عالية.الصالات التي سوف تجري المباريات فيها
- صالة استاد القاهرة وتعتبر من أكبر صالات المونديال من حيث السعة الجماهيرية حيث تتسع حوالي أربعة عشر ألف متفرج ومن المقرر استضافتها لحفل الافتتاح وكذلك الختام وتقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة
- صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتبعد عن العاصمة المصرية حوالي ستون كيلو متر وتتسع لسبعة ألاف متفرج
- صالة برج العرب تقع داخل عروس البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي مائتي كيلو متر عن القاهرة وتتسع لأربعة ألاف وخمس مائة متفرج
صالة 6 أكتوبر الجديدة وتقع في مدينة 6 أكتوبر وتبعد حوالي ستة وثلاثون كيلو متر عن القاهرة وتتسع لخمسة ألاف ومائتي متفرجأهم القنوات الناقلة للمباريات
تنقل المباريات جميعا عبر قمر النايل سات وقنوات ON Time Sport بالإضافة إلى القناة الجديدة ON Time Sport 3كيفية إضافة القناة الجديدة ON Time Sport 3 من المنزل
- نضغط على زر Menu من الريموت فتظهر لك نافذة نختار منها التركيب ونضغط على OK
- تظهر لك نافذة أخرى نقف فيها علي كلمة إعدادات الهوائي ونضغط على OK
- تظهر لك نافذة جديدة نقف فيها على كلمة نايل سات ونضغط على الزر الخاص برفع الصوت الذي ينقلك مباشرة إلي الجهة الأخري من النافذة وعند كلمة التردد قم بضغط OK
- تظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع ترددات النيل سات قم بالضغط على الزر الأخضر الموجود في الريموت الذي سوف يقوم بنقلك مباشرة إلى الناحية المقابلة من النافذة وأمام كلمة التردد أضف التردد الخاص بالقناة الجديدة وهو 12303 واختار أمام القطبية أفقي ومعدل الترميز 27500 وننزل عند كلمة بحث التردد ونضغط OK
- تظهر لك لوحة مكتوب فيها هل تريد بحث شبكة نقول لا وبعدها نضغط على القناة حتى يبدأ الريسيفر في البحث عن القناة.
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