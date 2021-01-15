الاستعلام عن ملكية عقار للأفراد برقم الصك أو رقم الهوية وزارة العدل

الاستعلام عن ملكية عقار برقم الصك من وزاره العدل السعودية، عن طريق رقم المخطط أو بالصك وفرت بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل إمكانية استعلام عن الملكية العقارية للأفراد حرصاً من الوزارة على تفعيل الأنظمة الإلكترونية، في كافة المجالات متضمنة خدمات التواصل العدلي مع المواطنين والوزارة، لذا تم إطلاق خدمة الاستفسار عن تفاصيل ملكيه العقارات برقم المخطط أو رقم الصك إلكترونيا، والتي تعد من الخدمات المهمة التي تتيح لمن يرغب في الاستعلام عن ملكية عقار وزارة العدل من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

خدمة الاستعلام عن ملكية عقار برقم الصك، تتم بإرسال رسالة إلى هاتف المستعلم بعد تسجيله لبيانات العقار، وتحوي هذه الرسالة كل بيانات العقار المطلوبة عقب أن تمت أرشفتها من خلال الموقع الرسمي بوزارة العدل، لتكون متاحة عند الحاجة.

الاستعلام عن ملكية عقار للأفراد

سعت وزارة العدل مؤخراً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الوزارة، من خلال تحويل الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات الكترونية ورفع مستوى أنظمة الاستعلامات الرقمية واستبدال الأنظمة اليدوية الروتينية في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية، ومن أهمها الاستعلام عن ملكية عقار برقم الهويه.

رابط استعلام عن الملكية العقارية برقم الصك

تدل خدمة استعلام عن الملكية العقارية بوزارة العدل في السعودية برقم الصك، أن هناك زيادة في معايير الشفافية بمجالات التوثيق للممتلكات، وبذلك فإن المملكة تصنف في المراكز المتقدمة في بيانات الاستثمار العقاري بين كثير من الدول، حيث أوصى البنك الدولي بإلزام رفع مؤشر شفافية المعلومات لنظام إدارة الأراضي، وذلك حسب ما جاء في نظام التوثيق الجديد عقب إقراره رسميًا.

طريقة استعلام عن الملكية العقارية أفراد برقم الصك، تتم بعدد من الخطوات البسيطة، عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن ملكية عقار وزارة العدل الموقع الرسمي، ثم كتابة البيانات المطلوبة من رقم الصك، المخطط، رمز التحقق ورقم الجوال ثم الضغط على زر التالي فتظهر بيانات العقار المطلوبة كاملة.

تهيب وزارة العدل السعودية، بالمواطنين ممن لديهم حسابات على رابط موقعها الرسمي على النت ضرورة مراجعة بيانات الحساب وتحديثها من آن لآخر، لضمان الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الموقع وتتبع أخر الأخبار والقرارات الصادرة.

الاستعلام عن الملكية العقارية برقم القطعة والمخطط أو رقم الصك أيضاً متاح عبر زيارة كتابة عدل محل العقار لإفادة المستعلم، علماُ بأن رقم الصك العقاري لابد وأن يتكون من 12 رقماُ سواء كانت الصكوك قديمة أو جديدة.

تعميم لائحة التوثيق وزارة العدل

الجدير بالذكر أن تمت الموافقة على تعميم نظام التوثيق الجديد وفق اللائحة التنفيذية للتوثيق التي صدق عليها وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يوم الخميس بتاريخ 14 يناير للعام 2021، ليتم العمل بالبنود المذكورة، ويأتي هذا الإقرار لنظام الموثوقية لتعزيز الأمن العقاري وتحقُق آلية العدالة الوقائية المرجُوة.