البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا و1.131 وفاة

جدة - نرمين السيد - وارتفع عدد الإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و324.294 ووصل عدد الوفيات إلى 207.095 حسب بيانات وزارة الصحة.
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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