أمريكا تسجل 388 ألف وفاة و23.2 مليون إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 23.282.329 مليون إصابة مؤكدة، إضافة إلى 388.159 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، حسبما أظهرت أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز.





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