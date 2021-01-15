عزل 12 ألف مجند.. الجيش الإسرائيلي يسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسجيل رقم قياسي بإصابات فيروس كورونا المستجد بين عناصره بلغ 1506 حالات، وهو أعلى رقم لديه منذ بداية الوباء.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفًا و339 عنصرًا للحجر الصحي.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل يبلغ 513715، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 3772.
وذكر الموقع أنه تم تسجيل حالتي وفاة و3652 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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