نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إندونيسيا.. محققون ينجحون بتنزيل مسجل بيانات الطائرة المنكوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت لجنة سلامة النقل الوطنية الإندونيسية الجمعة، إن محققين إندونيسيين نجحوا في تنزيل معلومات من مسجل بيانات الرحلة لطائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في البحر الأسبوع الماضي.

وأفادت اللجنة في بيان بأن جهاز التسجيل يحمل "330 بارامترا وجميعها في حالة جيدة".

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، السبت الماضي، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد، وعلى متنها 62 شخصا.