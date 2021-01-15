تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah على النايل سات والعربسات 2021

تردد قناة طيور الجنة الجديد Toyor Al Janah، احد اهم القنوات الفضائية المتخصصة لتعليم الأطفال القيم الحسنة والتي كان أول انطلاق لها كان في أوأخر عام 2008، ومع مرور السنوات تغير تردد القناة، إلى أن تم الإعلان من جديد عن تردد القناة للعام الجاري 2021، تقدم القناة العديد من البرامج والأناشيد الإسلامية المتميزة التي تعجب الأسر العربية وخاصة الأطفال، يمتلك هذه القناة خالد مقداد وهو فلسطيني النشأة اردني الجنسية، لذا نقدم لكم من خلال الفقرات التالية عبر موقعكم ثقفني تردد Toyor Al Janah واهم البرامج والأناشيد بالإضافة إلي كافة فقرات القناة.

أعلنت أدارة قنوات طيور الجنة عن تغير ترددها في العام الجديد 2021، لذا يمكنك عزيزي القارئ إعادة ضبط إشارة البث من جديد من خلال اتباع التالي:



التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 3/4

يمكنك ضبط أشارة البث الجديدة لقناة TOYOR AL JANAH بعد التحديث الجديد من خلال وضع التردد التالي:



التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي عرب سات معامل تصحيح الخطأ 3/4

نشرة أخبار الدار.



رياضة × رياضة.

طيور الجنة في عيونهم.

حكايات جني.

حروف الهجاء.

علي خطاوي السيلاوي.

مناجاة.

كواليس.

أنا أحبكم.

ماما قالت.

مغامرات كامبنج.

ورتل القران ترتيلا.

خالد مقداد.



جوان السيلاوي.

جني مقداد.

اياد مقداد.

جاد مقداد.

ليليان السيلاوي.

سند مقداد.

يارا مقداد.

زين مقداد.

المعتصم بالله مقداد.

الوليد مقداد.

مراد شريف.

براء العويد.

ابراهيم السيلاوي.

ماما جابت بيبي. يلا حفلة. كيف الحال. مرة طلعنا. ماجينا ماجينا. بابا تلفون. الإشاعات. ملينا. جننتوني. اليوم العيد.

تبث قناة طيور الجنة البث باللغات العربية والانجليزية والتركية والفرنسية استمرارا إلى النجاح سلسلة النجاحات التي حققته القناة في تربية الأطفال وزرع القيمة السامية.