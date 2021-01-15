طريقة انشاء السيرة الذاتية بالجوال وتحويلها إلى ملف Pdf وإرسالها بالبريد الإلكتروني

طريقة انشاء السيرة الذاتية باستخدام الجوال وتحويلها إلى ملف Pdf وإرسالها بالبريد الإلكتروني؟، حيث أنه هناك العديد من الوظائف التي يتم التقديم فيها عبر البريد الإلكتروني وحتى تتمكن من التقديم لتلك الوظائف عليك عمل سيرة ذاتية جيدة وتحويلها لملف pdf ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، ولتنفيذ تلك الخطوات كل ما تحتاج إليه هو استخدام برنامج Microsoft Word على جوالك، حيث أنه برنامج متكامل تستطيع من خلاله القيام بإنشاء سيرة ذاتية لك ومن ثم تحويلها إلى صيغة ملف pdf حتى تتمكن من إرسالها بسهولة عبر البريد الإلكتروني الخاص بك إلى الموقع أو البريد الخاص بالتوظيف.

طريقة انشاء السيرة الذاتية باستخدام الجوال

بعد تنزيلك لبرنامج Microsoft Word على الجوال، فإنك تستطيع اختيار نموذج السيرة الذاتية باللغة العربية أو الإنجليزية الذي تفضله، وذلك عبر البحث عن النماذج المكتوبة مُسبقا والمتوفرة لدى البرنامج، أو عبر البحث في جوجل عن نماذج سيرة ذاتية قابلة للتنزيل، وبعد الضغط على النموذج المُختار وتحميله يتم إختيار فتح الملف باستخدام برنامج Microsoft Word الذي تم تثبيته للتو، وبعد فتح الملف أصبح كل ما عليك هو تعبئة النموذج بالبيانات وحفظه على الجوال، ولكن هذا يحتاج في البداية تسجيل الدخول على التطبيق.

طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Word

لكي يسمح لك التطبيق بالتعديل وإضافة البيانات في نموذج السيرة الذاتية، عليك الضغط على Sign in لتسجيل دخولك باستخدام حسابك في شركة مايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بشركة مايكروسوفت ثم إدخال الرقم السري، وليُسمح لك بالتعديل داخل النموذج عليك في البداية حفظ الملف لدى جوالك عبر الضغط على Save a copy واختيار الـ Folder الذي تريد حفظ ملفك بداخله، الآن أصبح يمكنك التعديل داخل النموذج بدون أي مشكلة.

خطوات عمل سيرة ذاتية بالجوال

يتم ملء نموذج السيرة الذاتية عبر برنامج مايكروسوفت وورد عبر إدخال الاسم رباعي في الخانة الخاصة به، ثم تاريخ الميلاد الخاص بك، بالإضافة إلى كتابة رقم الجوال والعنوان السكني الحالي وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بك، وكذلك الحالة الاجتماعية سواء كنت أعزب أو مُطلق أو مُتزوج، ويجب عليك كتابة العوان الوطني لأنه هناك بعض الشركات التي تتطلب كتابة العنوان الوطني الخاص بك بالتفصيل، وذلك مع توضيح رقم المنزل واسم الحي والرمز البريدي والرقم الإضافي، وفي خانة المؤهل يجب عليك كتابة أخر مؤهل حصلت عليه وإرفاق التخصص والمُعدل وسنة التخرج.

في خانة الخبرات العملية والدورات التدريبية عليك كتابة اسم الشركة التي سبق لك العمل فيها والمُسمى الوظيفي، كما يجب كتابة الدورات التدريبية التي حصلت عليها بنفس الأسلوب، وعن المهارات الشخصية ستجدها مكتوبة يمكنك التعديل عليها أو حذفها ثم الضغط لحفظ النموذج عبر الثلاث نقاط المتواجدة في أعلى يمين الشاشة والضغط على Save as واختيار الـ Folder إذا كنت تريده word واختيار share as pdf إذا كنت تريد تحويله لملف pdf ، كما يمكنك إختيار المكان الذي تريد مشاركة الملف به سواء gmail لإرساله كبريد إلكتروني أو أي طريقة أُخرى.