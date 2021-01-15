اليابان تحتج لدى بكين بعد رصد سفن صينية قرب الجزر المتنازع عليها

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية، قالت طوكيو إن سفن خفر السواحل الصينى دخلت إلى المياه الإقليمية قرب جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان، لليوم الثلاث على التوالى.

وفى مؤتمر صحفى، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، إن سفينة صينية لخفر السواحل دخلت مياه اليابان الإقليمية صباح اليوم الجمعة، وحاولت الاقتراب من قارب صيد يابانى.

وأشار كاتو إلى أن "خفر السواحل اليابانى حث السفينة بشكل متكرر على مغادرة المنطقة"، مضيفًا: "قدمنا احتجاجًا شديد اللهجة عبر القنوات الدبلوماسية" إلى الصين.