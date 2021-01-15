الجزائر: ندرس اقتسام لقاحات كورونا مع تونس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الخميس، إن حكومة بلاده تدرس طلب تونس لاقتسام اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القرار سيتخذ بعد وصول اللقاح إلى البلاد.





ووفقًا لموقع "الشروق" الجزائرى، قال بن بوزيد، أمس الخميس: "اطلعت على الطلب التونسى، ومن طبيعتنا جزائريين، ومسلمين اقتسام ما عندنا، ويمكن أن يأتى يوم ونحتاج فيه مساعدة تونس نحن أيضًا". وأوضح وزير الصحة الجزائرى أن اللقاح الروسى "سبوتنيك فى" المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى الجزائر فى الأسبوع المقبل.

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