إسرائيل: تعيين حيفتس مبعوثًا خاصًا لدول الخليج العربى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الإسرائيلى متحدثاً عن حيفتس، إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الخليج العربى، وأوكلت له مهمة تطوير هذه العلاقات وتوسيعها ووضعها على طريق ثابت وأسس متينة".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، أوكل جانتس إلى حيفتس أولى مهامه، والمتمثلة فى إقامة سفارتين فى أبو ظبى والمنامة وقنصلية دبى، إضافة إلى دفع العلاقات مع دول خليجية أخرى.

وأشار الصحيفة إلى أن المبعوث الإسرائيلى إلى دول الخليج يعد أحد أبرز الدبلوماسيين الإسرائيليين فى الخارج، وهو محام متخصص فى الاتفاقيات الدولية، ورجل أعمال، وأحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشغل حيفتس، منصب سفير إسرائيل فى بريطانيا فى الفترة من 2004 حتى 2007، ثم فى النمسا وفى عدة منظمات دولية، وفى 2015 أصبح سفيرا فى موسكو، ومنذ يناير 2017، يعمل حيفتس سفيرًا لإسرائيل لدى الصين ومنغوليا.