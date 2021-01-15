لمرضى الربو.. الصحة السعودية: 3 حالات تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار

جددت وزارة الصحة السعودية، نصائحها لمرضى الجهاز التنفسي والربو، باتباع عدة إجراءات وقائية أثناء تقلبات الجو وهطول الأمطار.
وذكرت صحة جدة فى تغريدة لها عبر تويتر أنه على مرضى الجهاز التنفسي والربو، اتباع النصائح التالية عند نزول الأمطار والتى تتضمن الحرص على تجنب المطر والهواء البارد لأنهم من مهيجات الربو ، وذلك وفقا لما نشرته عاجل.
كما نصحت صحة جدة المواطنين عند الاضطرار للخروج ضرورة الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، وحمل البخاخ الإسعافي دائما، فضلا عن الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، و تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.
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