مذكرة اتهام موجهة ضد أنصار ترامب بمحاولة اغتيال مسئولين بالكونجرس

قدم المحققون الفيدراليون الأمريكيون، تقييمًا جديدًا لحادث اقتحام مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، بواسطة أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حيث قالوا في مذكرة إلى المحكمة إن مثيري الشغب كانوا ينوون القبض على المسؤولين المنتخبين واغتيالهم.

وقدم المحققون هذه الرؤية في مذكرة المحكمة للقبض على جاكوب تشانسلي، رجل أريزونا وصاحب نظرية المؤامرة الذي اشتهر بصورة على مواقع التواصل وهو يرتدي قرونًا فوق رأسه ويقف على مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في غرفة مجلس الشيوخ، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف المحققون الأمريكيون: "الدليل القوي الذي يشمل كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في مبنى الكابيتول يدعم فكرة أن نوايا مثيري الشغب بمبنى الكابيتول كانت القبض واغتيال المسؤولين المنتخبين في الحكومة الأمريكية".

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من الحصول على تعليق لممثل الدفاع العام الذي يمثل تشانسلي، ومن المقرر أن يمثل الأخير أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.