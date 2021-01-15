اليابان تحظر مؤقتا دخول الرياضيين الأجانب لمواجهة كورونا

أخبرت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، الهيئات الرياضية بأنها قررت تعليق إعفاءات الدخول الحالية التي تسمح للرياضيين الأجانب بدخول اليابان من أجل التدريب والمنافسة قبل أولمبياد طوكيو الصيفية مؤقتًا، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مصدر مطلع - في تصريح أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - بأن اليابان تحظر دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد خلال حالة الطوارئ الحالية السارية المفعول حتى 7 فبراير المقبل. ويتوافق إجراء الحكومة بتعليق استثناء الرياضيين مع قرارها بإنهاء إعفاء المسافرين بغرض الأعمال.

جدير بالذكر أن الرياضيين اليابانيين يستطيعون العودة إلى بلادهم، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى وصولهم، بينما قررت اليابان إلغاء استثناء الرياضيين والمدربين الأجانب غير المقيمين في بطولات الدوري اليابانية من قيود الدخول.

وتسجل اليابان زيادة في أعداد المصابين بالعدوى وهو ما أجبر الحكومة على تشديد قيودها على الحدود وتوسيع حالة الطوارئ لتغطي أكثر من نصف تعداد السكان.