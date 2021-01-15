ملك النرويج وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى ملك النرويج هارالد وزوجته الملكة سونيا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "إن الملك والملكة البالغين من العمر 83 عاما، تم تلقيحهما ضد فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنهما سيأخذان الجرعة الثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع.
وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح "فايزر" في 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى.. وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.
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