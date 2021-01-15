رقمٌ قياسي لوفيات كورونا.. مسئول لبناني: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على البلاد

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض، إن الرقم القياسي الجديد لوفيات كورونا الذي تم الإبلاغ عنه أمس مثير للقلق، لافتا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة.

وأضاف الأبيض فى تغريدة له عبر تويتر نقلتها ليبانون ديبايت أن :"الامتثال للإغلاق العام كان مشجعًا. للخروج من ورطتنا بأقل الخسائر ، يجب أن تتركز جهودنا على أربعة مواضيع مهمة".

وأضاف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه يجب الإشادة بالسلطات والمواطنين بشكل عام على الامتثال المشاهد باجراءات الاغلاق، مشيرا إلى أن البقاء في المنزل ليس بالأمر السهل، والكثير بالتأكيد، يتعرضون لضغوط مالية ونفسية ضخمة.

وقال: "إن التفكير في الخطوات التالية مطلوب أيضا. ماذا بعد الإغلاق؟ كيف يمكننا تجنب إغلاق آخر؟ سيتطلب هذا الكثير من التخطيط وحملة توعية واسعة لا هوادة فيها لتحسين الامتثال باجراءات الوقاية، كما من الواضح أنه لا ينبغي التسرع في تخفيف الإجراءات،ويجب التعلم من الدروس السابقة".

وأعلن ابيض أن "البرلمان سيصدر القانون المطلوب مما يسمح بوصول اللقاح في فبراير. لن يكون توزيع اللقاح أمرًا سهلا، كما شهدت العديد من البلدان. يجب القيام به بشكل صحيح. الخطة التي قدمتها اللجنة الوطنية واعدة، لكن التنفيذ السليم سيكون مفتاح النجاح".

واختتم أبيض،حديثه قائلًا: "تشكل اللقاحات ضوءا في نهاية النفق، لكن الوصول إليه لن يكون سهلًا، التضحيات مطلوبة، وليس فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومع ذلك، هذا امر يمكن القيام به. دعونا نتكاتف، ونتطلع إلى الأمام. لقد مر لبنان في الماضي بأزمنة مظلمة، وكل هذا ايضا سوف يمر".

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا يوم أمس الخميس عن تسجيل 5196 إصابة جديدة بكورونا (5184 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 237132".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "41 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1781".