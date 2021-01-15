تصريح ناري مسرب .. الرئيس اللبناني يصف الحريري بـ"الكاذب" (فيديو)

دوت الخليج :- نشرت قناة "الجديد" اللبنانية لقطات مصورة تجمع رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يصف فيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ"الكاذب". والتقط الفيديو خلال اجتماع جمع عون بدياب قبيل جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا. وقد سأل دياب عون: "وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس"، فرد عون قائلا: "لا يوجد ​تأليف.. قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين، وهلا راح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر". المصدر:"الجديد"

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