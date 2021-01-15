بنس يتعهد بضمان انتقال السلطة إلى بايدن واحترام التاريخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - جدد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، تعهداته باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد ثمانية أيام من محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت تصريحات بنس قبل إفادة أمنية فى مقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطنى التى تحرس مبنى الكونجرس.

وكان بنس واحدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء بعد الهجوم فى الأسبوع الماضى. وقال نائب الرئيس دونالد ترامب فى أول ظهور فى مناسبة عامة منذ هجوم الكونجرس: "عشنا جميعًا ذلك اليوم، 6 يناير، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن. الشعب الأمريكى لا يستحق أقل من ذلك".

وقال إن بايدن والنائبه كاملا هاريس سيؤديان اليمين فى 20 يناير "بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا، وبطريقة تشرف الشعب الأمريكى والولايات المتحدة".

والتقى بنس بالعشرات من الحرس خارج مبنى الكابيتول، وشكرهم على توفير الأمن "فى مثل هذا الوقت المهم فى حياة شعبنا".