واشنطن ترفض دعوات الأمم المتحدة للتراجع عن تصنيف الحوثى منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للقناة، أكدت واشنطن، اليوم الجمعة، أنها اتخذت كافة الإجراءات الإنسانية الكافية فى اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثى منظمة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مساء الأحد الماضى، تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يأتى للتصدى لسلوك إيران الخبيث فى المنطقة.