بسبب أمريكا.. روسيا تخطط للانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعلن خروجها من معاهدة السماء المفتوحة خلال الأيام المقبلة، وهي اتفاقية تسمح برحلات جوية غير مسلحة فوق الدول الموقعة على الاتفاقية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر حكومية، إن روسيا ستخرج من المعاهدة بعد 6 أشهر من إخطار الأعضاء الآخرين بمغادرتها، موضحة ان موسكو لم تغير رأيها خلال تلك المدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية في نوفمبر الماضي، واتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفته موسكو.

وتصاعد القلق لدى موسكو بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، حيث من المحتمل أن تحاول واشنطن الوصول إلى المعلومات المخابراتية المتعلقة بالتحليق في الأجواء، والتي يجمعها الحلفاء الأعضاء في معاهدة الأجواء المفتوحة.

ولفتت الصحيفة الروسية إلى أن الكرملين حاول الحصول على ضمانات من الدول الأخرى، بأنهم لن يتشاركوا مثل تلك المعلومات المخابراتية مع واشنطن، لكن جميع الدول لم تعطي موسكو تأكيدًا بذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن روسيا قد تعلن عن خروجها من الاتفاقية قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في 20 يناير الجاري.