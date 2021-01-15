مقتل مدني وإصابة 7 أفراد من الجيش الوطني الأفغاني في هجوم بسيارة مفخخة

أعلن مسؤول محلي في أفغانستان، مقتل مدني وإصابة 7 أفراد من الجيش الوطني الأفغاني في انفجار سيارة مفخخة تم اكتشافها قبل أن تصل لهدفها بإقليم غزني الواقع شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيد الله جمعة زاده، حسبما أفادت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /الجمعة/ - إن الهجوم وقع بسيارة محملة بالمتفجرات على طريق كابول-قندهار السريع بمنطقة ناني في إقليم غزني.

من جهتها .. صرحت وزارة الدفاع الأفغانية، بأن الهجوم كان يستهدف قاعدة تابعة للجيش على الطريق السريع؛ إلا أن القوات الأفغانية تعرفت عليه واستهدفته.

وأضافت الوزارة، بأن 8 مسلحين لقوا مصرعهم في غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في أعقاب الهجوم بالسيارة المفخخة.