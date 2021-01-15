بايدن يستعين بثاني امرأة من أصول عربية ضمن إدارته

أسند الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، منصب مستشار أول للشؤون التشريعية للبيت الأبيض، إلى الأمريكية دانا شباط، ذات الأصول الأردنية، ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظف جديد في البيت الأبيض، في 30 ديسمبر الماضي.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن شباط تعد ثان عربية يختارها بايدن للعمل في إداراته، بعد ريما دودن، وهي فلسطينية أمريكية عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر الماضي.

وحسب موقع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن، تعمل دانا كمنسقة استراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط أيضًا منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونجرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي، وولدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا في بلادنا".