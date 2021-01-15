التحالف يدمر 3 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تمكنه من اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "مفخخة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الطائرات من دون طيار المفخخة، تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتم اعتراضها وتدميرها.

وأضاف أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ المحافظة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار (المفخخة)".

وأوضح أن الحوثيون مستمرون في "إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم".

وذكر المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".