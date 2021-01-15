الجيش الألمانى يقرر وضع لقاح كورونا ضمن التطعيمات الإلزامية

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير ألمانية، اليوم الجمعة، إن الجيش الألمانى يدرس حاليًا توسعة التطعيم الإلزامى للجنود، ليشمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أكد المتحدث باسم الجيش بصدد إعداد قرار فى الأمر.





وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت فى ديسمبر الماضى، أن الطبيب العام أوصى الجيش الألمانى بإدراج اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن التطعيم الأساسى لحماية جميع الجنود.

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