صور- إندونيسيا تحت تهديد تسونامى.. زلزال قوى يضرب سولاويسى

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وأوضحت الوكالة الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقى من مدينة ماجينى، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الوكالة، لقى 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 637 فى ماجينى، إضافة إلى 3 وفيات أخرى و24 إصابة فى مقاطعة ماموجو المجاورة.
كما أشارت الوكالة إلى فرار الآلاف من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح الجمعة بالتوقيت المحلى، وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا، حيث شعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالى 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب فى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامى".
فيما أظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.
ويأتى زلزال اليوم بعد زلزال قوته 5.9 درجة وقع فى المنطقة نفسها قبل ساعات، أمس الخميس، وألحق أضرارا بعدد من المنازل. وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسببت فيما لا يقل عن 3 انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.
وكان الآلاف لقوا حتفهم جراء زلزال مدمر فى 2018، فى مدينة بالو بإندونيسيا التى تقع فى منطقة نشاط زلزالى تُعرف باسم "حلقة النار".
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