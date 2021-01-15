الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ نهارا.. والعظمى 24 درجة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون دافئ وغائم جزئيًا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.
وأوضحت الأرصاد الكويتية وفقا لما نشرته صحيفة القبس أنه من المتوقع أن يكون الجو ليلا باردًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 24 درجة، وتنخفض إلى 14 درجات ليلًا.
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