بعد تشديد الإجراءات.. تنبيه من سفارة السعودية للمواطنين بشأن السفر إلى فرنسا

نبهت السفارة السعودية في فرنسا، على المواطنين الراغبين في السفر لفرنسا بشأن الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية مساء الخميس.

وأوضحت السفارة السعدية عبر موقعها الرسمي بـ«تويتر» وفقا لما نقلته صحيفة عاجل، :" تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء الخميس من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد_١٩ تشمل جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين القادم ١٨/ ١/ ٢٠٢١م".

وأكدت السفارة السفارة السعودية أن فرنسا اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من الاثنين؛ حيث سيلزم كل مسافر من خارج دول الاتحاد الأوروبي بإبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابته بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا، يمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.